Tennis: Sparta-Doppel wird in Essen deutscher Vizemeister

Essen Die Tennistalente Josy Daems und Evelyn Warkentin haben bei der deutschen Hallen-Meisterschaft in Essen im Doppel der Altersklasse U14 die Silbermedaille gewonnen. Das an Position vier gesetzte Duo des TV Sparta 87 Nordhorn zog mit drei Zwei-Satz-Siegen ins Finale ein. Das Duell gegen Carolina Kuhl aus Fürth, die sich in Essen auch den Einzeltitel sicherte, und Stella Jurina aus München ging trotz guter Leistung mit 3:6 und 4:6 verloren. Die deutsche Vizemeisterschaft war den beiden Sparta-Spielerinnen aber sicher.(...)