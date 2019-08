Empfehlung - Tennis-Profi Zverev scheitert in Montreal im Viertelfinale

dpaMontreal Es war im vierten Duell die zweite Niederlage für den Weltranglisten-Siebten Zverev. Der Hamburger hatte das Turnier in Kanada 2017 gewonnen und sich in diesem Jahr durch zwei Siege bis ins Viertelfinale des mit 6,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turniers gespielt. Nächster Saisonhöhepunkt für Zverev sind die US Open in New York. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 26. August.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tennis-profi-zverev-scheitert-in-montreal-im-viertelfinale-312327.html