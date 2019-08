Empfehlung - Tengen erzielt beim 2:2 gegen Firrel beide Lohner Tore

Lohne Zwiespältige Gefühle auf dem Lohner Sportplatz nach dem zweiten Heimspiel seit dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga: „Irgendwie haben wir zwei Punkte verschenkt", kommentierte Andreas Hüsken, der Trainer des gastgebenden SV Union, das 2:2 (2:1) am Freitagabend gegen Grün-Weiß Firrel. Und doch wusste auch der Lohner Übungsleiter, dass sie am Ende wohl auch zufrieden sein konnten mit der Punkteteilung. Aber der Reihe nach.(...)