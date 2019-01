Empfehlung - Teams des TV Sparta 87 wollen Platz eins verteidigen

Nordhorn Der TV Sparta 87 will die Tabellenführung in der Tennis-Landesliga der Männer verteidigen. Das Team von Spielertrainer Kai Rieke steht dabei nach zwei deutlichen Siegen beim TC Blau-Weiß Delmenhorst (6:0) und gegen den TC Sommerbostel (5:1) vor einer lösbaren Aufgabe. Mit dem TV Süd Bremen ist am Sonntag (12 Uhr) der Tabellenvorletzte zu Gast an der Schulstraße. Allerdings ist das Team aus der Hansestadt auch nicht zu unterschätzen, resultieren die beiden Saisonniederlagen doch aus Matches gegen Spitzenteams. Das Stadtduell gegen den Bremer TC, den Rieke als schärfsten Konkurrenten im Kampf um den Titel und den Aufstieg in die Oberliga ansieht, ging 1:5 verloren; und vor einer Woche beim 2:4 gegen den ebenfalls noch verlustpunktfreien Tabellenzweiten TC Lilienthal II fehlte nicht viel am ersten Punktgewinn: Nach den Einzeln lag der TV Süd mit 1:3 zurück, verkürzte jedoch durch einen glatten 2:0-Sieg im ersten Doppel auf 2:3. Das zweite Doppel musste im Tiebreak entschieden werden, der mit 10:7 für die Lilienthaler ausging.