Hagen Der Emlichheimer Markus Arends hat bei der internationalen deutschen Meisterschaft der Teakwondo-Kämpfer im westfälischen Hagen zwei Goldmedaillen im Wettbewerb Bruchtest gewonnen. Der aus Rheine stammende Träger des 2. Dans verteidigte seinen Titel in der Disziplin Fußkante, zudem siegte er in der Konkurrenz Ellenbogen. Mit diesen Titeln war Arends der erfolgreichste Starter der Taekwon-Do-Schule Song aus Rheine und konnte entscheidend dazu beitragen, dass die Schule den Siegerpokal in der Mannschaftswertung erhielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/teakwondo-markus-arends-ist-zweifacher-deutscher-meister-267095.html