Empfehlung - TC Rot-Weiß Neuenhaus fährt einen sicheren Sieg ein

kro Hannover. Die Oberliga-Tennisspielerinnen des TC Rot-Weiß Neuenhaus haben im dritten Spiel der Wintersaison beim HTV Hannover einen 5:1-Erfolg eingefahren. Mit dem deutlichen Sieg in der Landeshauptstadt setzten sich die Niedergrafschafterinnen in der Spitzengruppe der Oberliga fest. Nach drei Spielen weisen die Neuenhauserinnen eine Bilanz von 5:1 Punkten auf und liegen damit nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter TSC Göttingen, bei dem die Grafschafterinnen am 25. Februar im vorletzten Saisonspiel zu Gast sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tc-rot-weiss-neuenhaus-faehrt-einen-sicheren-sieg-ein-225433.html