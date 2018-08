Empfehlung - TC Rot-Weiß macht die Vizemeisterschaft perfekt

Neuenhaus Der TC Rot-Weiß Neuenhaus muss am 26. August zwar noch ein Nachholspiel beim TC Lilienthal bestreiten, allerdings steht nach dem 7:2-Erfolg gegen den Bremer TC im letzten Heimspiel der Saison fest, dass die Tennisspielerinnen aus der Niedergrafschaft die Saison in der Oberliga als Vizemeister beenden werden. Der TV Jahn Wolfsburg ist mit 12:0 Punkten zwar nicht mehr von der Spitze zu verdrängen, aber selbst bei einer Niederlage in Lilienthal kann der TC Rot-Weiß nicht mehr auf Rang drei abrutschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tc-rot-weiss-macht-die-vizemeisterschaft-perfekt-246634.html