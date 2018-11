Empfehlung - TC Rot-Weiß geht Herausforderung in der Nordliga an

Neuenhaus Am Sonnabend (13 Uhr) beginnt für die Tennisspielerinnen von Rot-Weiß Neuenhaus die Saison in der Nordliga – immerhin die zweithöchste deutsche Spielklasse in der Halle. Mannschaftsbetreuerin Lyn Beyer blickt zuversichtlich auf die anstehenden Aufgaben. „Wir kennen zwar nur zwei Teams, aber ich bin zuversichtlich, dass wir erneut als Mannschaft punkten können“, umreißt sie die Herausforderungen für den Aufsteiger. Drei Teams aus Schleswig-Holstein (TC an der Schirnau/Kaltenkirchen, TG Düsternbrook/Kiel und TC RW Wahlstedt II), der Club zur Vahr aus Bremen, die Spielvereinigung Blankenese aus Hamburg und der TC GW Gifhorn sind die Kontrahenten auf dem Weg zum anvisierten Klassenverbleib. „Nicht wenige Teams haben bis zu vier Spielerinnen, die zu den besten 200 in Deutschland gehören“, taxiert Beyer die Qualität der Konkurrenz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tc-rot-weiss-geht-herausforderung-in-der-nordliga-an-268951.html