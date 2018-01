Empfehlung - Taylor: 17. WM-Titel wäre „großartigste Erinnerung“

dpaLondon. Taylor tritt an Neujahr (21.00 Uhr) im WM-Finale gegen Landsmann Rob Cross zur letzten Partie seiner Laufbahn an und wird danach, unabhängig vom Ergebnis, zurücktreten. „Das Beste für mich ist, dass ich einen Tag Pause habe. Ich bin dankbar für diesen freien Tag", sagte der erfolgreichste Darts-Spieler aller Zeiten, der am Montag bereits sein 21. WM-Finale spielt.