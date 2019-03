Empfehlung - Tatjana Maria erreicht in Miami die dritte Runde

dpaMiami In der nächsten Runde trifft die Fed-Cup-Spielerin auf die an Nummer vier gesetzte Amerikanerin Sloane Stephens. Zuvor hatte schon Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber mit einem 3:6, 6:3, 6:3 gegen die Tschechin Karolina Muchova das Weiterkommen geschafft. Nun bekommt es die Kielerin erneut mit der 18 Jahre alten Kanadierin Bianca Andreescu zu tun, gegen die sie erst in der Vorwoche das Finale von Indian Wells verloren hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tatjana-maria-erreicht-in-miami-die-dritte-runde-288255.html