Tara Nijman trifft per Weitschuss: FSG bleibt in Bezirksliga

Mit einem platzierten Weitschuss in der fünfminütigen Nachspielzeit hat Tara Nijman den viel umjubelten Treffer zum 3:3-Endstand für die Bezirksliga-Fußballerinnen der FSG Niedergrafschaft in Bohmte erzielt. Mit dem Punktgewinn hat die Mannschaft auch aus eigener Kraft den Klassenverbleib erreicht und kann Sonntag im letzten Heimspiel gegen den Nachbarn SG Georgsdorf/Veldhausen ohne Druck die Saison beenden. Anstoß ist um 14 Uhr im Grenzland-Sportpark in Vorwald.

Später Doppelschlag von Tara Nijman

Die FSG-Fußballerinnen waren in Bohmte zu Beginn die bessere Mannschaft, verloren nach dem unglücklichen 0:1 aber den Faden und kassierten schnell noch zwei weitere Gegentore. Aber bereits Ende der ersten Halbzeit kämpften sich die Niedergrafschafterinnen zurück in die Partie, Lynn Ranters verpasste aber noch das 1:3. Das erste Tor für die Gäste erzielte dann nach dem Seitenwechsel aber Anne Snieders. In der Schlussphase setzte Trainer Gerrit Veltink alles auf eine Karte, stellte hinten auf einer Dreier-Kette um und zog eine weitere Spielerin ins offensive Mittelfeld. Mit Erfolg: Erst verwandelte Tara Nijman einen Elfmeter, nachdem sie in der 89. Minute selbst gefoult worden war, dann glich sie noch unmittelbar vor Schluss aus.

Klokkers trifft drei Mal gegen Andervenne

Am Ende war das Unentschieden für den Klassenverbleib gar nicht nötig, weil Abstiegskonkurrent Andervenne II fast zeitgleich mit 0:6 in Veldhausen verlor. Der Bezirksliga-Aufsteiger Georgsdorf/Veldhausen ließ im letzten Heimspiel der Saison dem Gegner kaum eine Chance und führte durch Hannah Klokkers und Sarah Ahuis schnell mit 2:0. Im zweiten Durchgang trafen noch Judith Bouws, Mariell Kerk und Hannah Klokkers (2).

Rot-Weiß Lage verlor das letzte Heimspiel gegen Schwefingen durch ein Gegentor in der 36. Minute mit 0:1, die als einziger Grafschafter Absteiger feststehende SG VV Nordhorn ist zu ihrem letzten Auswärtsspiel beim Tabellenführer Osnabrücker SC II nicht angetreten. Beide Teams treffen am Sonntag um 14 Uhr zum Saisonabschluss auf dem Vorwärts-Sportgelände aufeinander.