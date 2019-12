Empfehlung - Tanzsportler freuen sich auf NTV-Pokal in Lingen

Nordhorn/Lingen Anfang nächsten Jahres wird bereits zum 20. Mal der Niedersachsenpokal des Niedersächsischen Tanzsportverbands (NTV) ausgerichtet. Am Sonnabend, 25. Januar, wird die Tanzsportgemeinschaft Nordhorn dieses „Familienfest“ ab 19 Uhr in der Wilhelmshöhe in Lingen veranstalten. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Niedersachenpokal ist kein offizielles Turnier, sondern ein Team-Wettbewerb mit toller Stimmung und viel Spaß. Aus allen Alters- und Leistungsklassen werden drei Teams mit Tanzsport-Paaren aus ganz Niedersachsen gebildet, die gegeneinander und miteinander tanzen. Die Zuschauer bekommen auf diese Weise Standard- und Lateintänze vom Einsteigerniveau bis zur höchsten Leistungsklasse S zu sehen. Auch von der TSG Nordhorn werden einige Paare mittanzen. Neben dem Tanzsport gibt es ein unterhaltsames Showprogramm. Karten kosten ab neun Euro und sind in der Tanzschule Jobmann in Nordhorn und Lingen erhältlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tanzsportler-freuen-sich-auf-ntv-pokal-in-lingen-335452.html