Empfehlung - Tanzpaar Koning krönt Saison mit dem Landesmeister-Titel

Barsinghausen Starker Abschluss einer erfolgreichen Saison: Rainer und Gitta Koning von der TSG Nordhorn haben bei der Landesmeisterschaft der Standardtänzer in Barsinghausen den Titel in ihrer Wettkampfklasse Senioren II C gewonnen und krönten das Sportjahr mit dem Aufstieg in die B-Klasse. „Wir sind überwältigt“, strahlten die beiden, „wir können es noch gar nicht glauben, aber ein Traum ist wahr geworden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tanzpaar-koning-kroent-saison-mit-dem-landesmeister-titel-262064.html