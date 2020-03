Empfehlung - Talent Viona Zwafink steht gegen Brandlecht im Kader der SG

Neuenhaus/Brandlecht In der Handball-Landesliga der Frauen sind am Wochenende alle Vertreter aus dem Kreisgebiet im Einsatz. Das Topspiel aus Grafschafter Sicht ist das Derby zwischen der SG Neuenhaus/Uelsen und der SpVgg. Brandlecht-Hestrup am Sonnabend um 17.30 Uhr in Neuenhaus. „Für uns ist es diese Saison das letzte Kreisduell, allein deshalb wollen wir natürlich gewinnen“, sagt Trainerin Frieda Holtvlüwer. Zumal die Niedergrafschafterinnen sechs Spieltage vor Saisonende noch gute Chancen auf den Titel haben. „Wenn wir am Ende oben stehen, werden wir das Abenteuer Oberliga angehen“, sagt sie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/talent-viona-zwafink-steht-gegen-brandlecht-im-kader-der-sg-346728.html