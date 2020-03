Empfehlung - 0:2 – Tabellenführer Ajax verliert Spitzenspiel gegen AZ

Enschede Durch die Niederlage von Ajax Amsterdam sind die beiden Teams nun punktgleich. Myron Boadu brachte die Gäste in Führung (4.), Oussama Idrissi machte mit seinem 2:0 (74.) nach einem Traumpass von Teun Koopmeiners den Deckel drauf. Für Ajax war die Niederlage der Tiefpunkt einer schlechten Woche, in der der Klub zunächst bei Heracles Almelo verloren hatte und dann gegen Getafe in der Europa League ausgeschieden war. „Ich bin nicht böse, sondern einfach nur tief enttäuscht", sagte Amsterdams Trainer Erik ten Hag. Seine Mannschaft hat nun vier der vergangenen neun Liga-Partien verloren. „Wir stehen aber immer noch ganz oben", erklärte ten Hag trotzig. Das Verfolgerduell zwischen dem Vierten PSV Eindhoven und dem Dritten Feyenoord Rotterdam endete 1:1 (0:1) unentschieden.(...)