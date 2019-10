Empfehlung - SVW will gegen Cloppenburg die ersten Punkte holen

Wietmarschen Die ersten Punkte nach dem Aufstieg in die 3. Liga peilen an diesem Wochenende die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen an. „Wir müssen Punkte holen, um in der Tabelle nicht den Anschluss zu verlieren“, sagt Trainer Matthias Haarmann vor dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen den TV Cloppenburg. Denn die Gäste gehören zu den Mannschaften in der dritthöchsten Spielklasse, gegen die sich die Niedergrafschafterinnen etwas ausrechnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/svw-will-gegen-cloppenburg-die-ersten-punkte-holen-322200.html