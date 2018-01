Empfehlung - SVW-Volleyballerinnen wollen den Schwung mitnehmen

his Wietmarschen. Das Jahr 2017 in der 3. Liga endete für die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen mit einem Erfolgserlebnis. Mit einem 18:16-Sieg im Tiebreak gegen das Spitzenteam der Sportfreunde Aligse verabschiedete sich die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann in die Weihnachtspause. An diese starke Leistung will das SVW-Team heute auch im ersten Spiel des neuen Jahres anknüpfen. Um 16 Uhr ist der ASV Senden in Wietmarschen zu Gast. Der ungewöhnliche Heimspieltermin an einem Sonnabend kam zustande, weil morgen das traditionelle Fußballturnier des SVW in der Wietmarscher Sporthalle ausgetragen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/svw-volleyballerinnen-wollen-den-schwung-mitnehmen-220693.html