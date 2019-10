Empfehlung - SVW geht erneut leer aus, SCU II siegt nervenstark

Wietmarschen Der SV Wietmarschen wartet in der 3. Liga weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Volleyballerinnen von Trainer Matthias Haarmann verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen den TV Cloppenburg mit 0:3. Vor allem in den ersten beiden Durchgängen wehrte sich der Aufsteiger nach Kräften, hatte mit 22:25 und 23:25 jeweils knapp das Nachsehen, ehe mit einem deutlichen 15:25 im dritten Abschnitt die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel besiegelt war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/svw-geht-erneut-leer-aus-scu-ii-siegt-nervenstark-322473.html