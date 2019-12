Empfehlung - SVM egalisiert in Zwickau in Überzahl einen 0:2-Rückstand

Meppen Die Drittliga des SV Meppen haben das Jahr 2019 mit einem 2:2 (0:2)-Unentschieden beim FSV Zwickau abgeschlossen. Damit blieb das Team von Trainer Christian Neidhart zum neunten Mal in Folge ungeschlagen – Vereinsrekord in der 3. Liga. Die Emsländer egalisierten in Überzahl einen 0:2-Rückstand. Ronny König (3.) und Mörris Schröter (45.) hatten die Gastgeber im ersten Duchgang in Führung geschossen, nach dem Seitenwechsel stellten Meppens Marius Kleinsorge (63.) und Willi Evseev (86.) den 2:2-Endstand her. Die Meppener hatten nach einer Gelb-Roten Karte für FSV-Spieler Marcus Godinho (54.) fast den kompletten zweiten Durchgang einen Spieler mehr auf dem Feld. SVM-Coach Neidhart hatte mit einem Dreifachwechsel nach einer Stunde ein Zeichen gesetzt. Der eingewechselte Evseev spielte Kleinsorge an, der das Anschlusstor erzielte. Die Gäste drängten nun auf den Ausgleich, mussten sich aber bis zur Endphase gedulden, ehe sie ihren zweiten Treffer bejubeln konnten. Zwar legte Zwickau SVM-Torjäger Deniz Undav an die Kette, in der 86. Minute war aber Evseev zur Stelle und erzielte den Ausgleich; für mehr reichte es aber nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/svm-egalisiert-in-zwickau-in-ueberzahl-einen-02-rueckstand-335968.html