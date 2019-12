Empfehlung - Sveinsson: „Wichtig ist, uns teuer zu verkaufen“

Nordhorn Wenn die HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag um 16 Uhr zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde beim Tabellenelften Frisch Auf Göppingen antritt, dann ist der Erfolgsdruck für die Handballer nicht so groß wie etwa zuletzt im wichtigen Kellerduell daheim gegen Lemgo. „Ich hoffe, dass dies ein Vorteil für uns sein kann“, sagt Trainer Geir Sveinsson. Nach den Rückschlägen mit drei verlorenen Duellen gegen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt legt er den Fokus darauf, den Auftritt in der meist besonderen Atmosphäre in der Hohenstauffenhalle in Göppingen, die oft als „Hölle Süd“ bezeichnet wird, zu genießen. „Die Stimmung dort ist immer toll, da macht es Spaß, zu spielen“, betont er, „und wenn wir uns dann auch noch teuer verkaufen, dann können wir am Ende zufrieden sein.“ Unabhängig vom Ergebnis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sveinsson-wichtig-ist-uns-teuer-zu-verkaufen-334628.html