Nordhorn Sechs Spiele, sechs Niederlagen – das ist die niederschmetternde Bilanz der HSG Nordhorn-Lingen in der 1. Bundesliga. Soll es für den Aufsteiger nicht direkt zurück in die 2. Liga gehen, gehört das Gastspiel am Sonntag beim HC Erlangen (16 Uhr, Arena Nürnberger Versicherung) zu jenen Gelegenheiten, wo etwas Zählbares herausspringen könnte. Die Franken sind mit 5:5 Punkten Tabellenzehnter; die Mannschaft um den früheren HSG-Torhüter Niko Katsigiannis, der von 2007 bis 2009 in Nordhorn zwischen den Pfosten stand und zu den Europapokalsiegern von 2008 gehört, hat aus zwei Heimspielen 3:1 Punkte gehört. Mit dem TVB Stuttgart (29:24) und dem TBV Lemgo (26:26) waren dabei ebenfalls Teams aus der unteren Tabellenhälfte zu Gast. „Ich sehe eine Chance, wenn wir hinten und vorne ganz gut spielen“, ist Geir Sveinsson zuversichtlich. Der HSG-Trainer sieht bei seinem Team einen Aufwärtstrend, auch wenn es mit Ausnahme der 23:25-Niederlage in Balingen jedes Mal mit mindestens fünf Toren Differenz verloren hat: „Wir merken, dass die Kurve nach oben zeigt“, sagt der Isländer, „es geht um Kleinigkeiten, die wir verbessern müssen.“ Wichtig, um für den ersten Saisonsieg in Frage zu kommen: „Wir müssen ganz fokussiert und sehr konzentriert sein.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sveinsson-gegen-eyjolfsson-trainer-duell-unter-islaendern-320973.html