Empfehlung - Sveinsson: Eingeschlagener Weg trotz der Rückschläge richtig

Nordhorn Wenn die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen heute, Donnerstag, um 19 Uhr in einem voraussichtlich ausverkauften Euregium auf den deutschen Meister der vergangenen zwei Spielzeiten trifft, geht es für sie in erster Linie nicht um das nackte Ergebnis. Viel wichtiger wird es für die Mannschaft von Trainer Geir Sveinsson sein, gegen die SG Flensburg-Handewitt die zuletzt enttäuschenden Vorstellungen gegen die Füchse Berlin (24:24) und vor allem in Ludwigshafen vergessen zu machen. „Natürlich waren wir alle ganz enttäuscht nach Ludwigshafen. Das war ganz schlecht von uns und dann macht man sich Sorgen“, sagte Trainer Geir Sveinnson drei Tage nach dem 12:19-Debakel. Der Isländer glaubt aber weiter an seine Mannschaft: „Es war ein Rückschlag, aber ich glaube, der eingeschlagene Weg ist richtig. Das müssen wir jetzt nur beweisen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sveinsson-eingeschlagener-weg-trotz-der-rueckschlaege-richtig-330521.html