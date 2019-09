Empfehlung - Sveinsson betont: Wir hatten auch gute Szenen

Nordhorn Nur drei Tage nach dem schweren Auswärtsspiel in Magdeburg bekommt es die HSG Nordhorn-Lingen mit dem nächsten Schwergewicht der Handball-Bundesliga zu tun: Am Sonnabend um 20.30 Uhr sind die Rhein-Neckar Löwen zu Gast in der Lingener Emsland-Arena. „Zwei Weltklasse-Torhüter, davor jede Menge Nationalspieler“, fasst HSG-Trainer Geir Sveinsson das große Potenzial des deutschen Meisters von 2017 und 2018 zusammen. Von seiner Mannschaft erwartet der Isländer im vierten Saisonspiel den nächsten Schritt. „Auch wenn die Niederlage hoch war, gegen Magdeburg hatten wir auch gute Szenen. Jetzt müssen wir Step by Step auf das nächste Niveau kommen.“ Die guten Aktionen in der Getec-Arena hat Sveinsson seinen Spielern am Freitag noch einmal im Video vor Augen geführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sveinsson-betont-wir-hatten-auch-gute-szenen-317240.html