Empfehlung - SVB und VfL Weiße Elf: Auf dem Weg zu den Erwartungen

Bad Bentheim/Nordhorn Beide Mannschaften galten vor der Saison in der Fußball-Bezirksliga als Kandidaten für das obere Tabellendrittel; beide Mannschaften legten einen ganz schwachen Start hin. Mittlerweile haben sich der SV Bad Bentheim und der VfL Weiße Elf aus Nordhorn aber gefangen – und das Derby am Sonntag um 14 Uhr in der Obergrafschaft soll der nächste Schritt nach oben sein, hin zu den hoch gesteckten Erwartungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/svb-und-vfl-weisse-elf-auf-dem-weg-zu-den-erwartungen-330671.html