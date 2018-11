Empfehlung - SVB: Husmann hört nach der Saison als Spielertrainer auf

Bad Bentheim „Wir haben Blut geleckt", sagte Jörg Husmann, Spielertrainer des SV Bad Bentheim am Mittwoch mit Blick auf das Heimspiel am Freitag (20 Uhr) gegen den ASV Altenlingen – und machte damit klar, dass seine Mannschaft topmotiviert in diese Partie gehen wird, in der sie zumindest für zwei Tage die Tabellenführung übernehmen kann. Einen Tag später gab der Verein auf seiner Facebook-Seite bekannt, dass der 30-Jährige in der nächsten Saison nicht mehr als Spielertrainer bei seinem Heimatverein fungieren wird. „Nach einer bislang wundervollen Zeit als Spielertrainer bei der ersten Mannschaft habe ich mich entschieden, nach vier Jahren diesen Posten zu verlassen", wird Husmann dort zitiert. Die Fußball-Verantwortlichen betonten, den erfahrenen Mittelfeldspieler in den kommenden Jahren als Spieler halten zu wollen. „Wir wissen aber, dass er nach wie vor ein begehrter Spieler beziehungsweise Trainer für andere Vereine ist", schreibt die Sportliche Leitung um Joscha Radink und Lars Möhring.(...)