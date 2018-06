SV Wietmarschen will der Relegations-Spezialist bleiben

Der Niedergrafschafter Fußball-Kreisligist will den dritten Sieg in einer Aufstiegsrunde nach 2009 und 2016: Wietmarschen spielt am Mittwoch um 19.30 Uhr auf eigenem Platz gegen die SG Freren um einen aktuell noch freien Platz in der Bezirksliga.