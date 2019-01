Empfehlung - SV Wietmarschen weicht auf den Samstagabend aus

Wietmarschen An einem ungewöhnlichen Termin bestreiten die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen an diesem Wochenende ihr Heimspiel in der Regionalliga gegen den TV Eiche Horn II. Anpfiff in Wietmarschen ist bereits am Sonnabend um 20 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann weicht der U18-Bezirksmeisterschaftaus, die am Sonntag in Bad Laer stattfindet und bei der die Wietmarscherinnen auch mit Spielerinnen aus der ersten Mannschaft am Start sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-weicht-auf-den-samstagabend-aus-278240.html