Empfehlung - SV Wietmarschen verlängert mit Marco Plickert

Wietmarschen . Marco Plickert bleibt über die laufende Saison hinaus Trainer beim Fußball-Kreisligisten SV Wietmarschen. Der Coach einigte sich mit den Vereinsverantwortlichen auf eine Verlängerung des Engagements für zunächst ein Jahr. Im Sommer geht der Nordhorner, der 2017 von Vorwärts Nordhorn II gekommen war, dann in seine zweite Spielzeit in Wietmarschen. „Wir sind mit Marcos Arbeit sehr zufrieden“, betont Vereinssprecher Alfred Timmers im Namen des Fußballvorstands. Mit Plickert auf der Trainerbank führt der SVW nach dem Abstieg aus der Bezirksliga die Tabelle der Kreisliga vor Olympia Uelsen an. „Wir hoffen auf den direkten Wiederaufstieg“, sagt Timmers, „wir wollen so hoch wie möglich spielen, auch wenn’s in der Bezirksliga wieder sehr schwer werden würde.“ In der Hallensaison sind die Wietmarscher am Sonnabend bei der Endrunde des Peters-Cups nicht mehr dabei; am Sonntag, 7. Januar, veranstaltet der SV Wietmarschen sein großes Turnier um den JBW-Cup.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-verlaengert-mit-marco-plickert-219948.html