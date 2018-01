Empfehlung - SV Wietmarschen vergibt seine Möglichkeiten

his Wietmarschen. Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen haben am Sonnabend im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen den ASV Senden hatte das Team von Trainer Matthias Haarmann mit 1:3 (23:25, 25:17, 16:25, 23:25) das Nachsehen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Aber um zu gewinnen, muss man auch in der entscheidenden Phase die Punkte machen“, sagte Haarmann und nahm dabei die Tatsache ins Visier, dass am Ende der beiden heiß umkämpften Sätze jeweils die Gäste aus dem Münsterland jubeln durften.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-vergibt-seine-moeglichkeiten-220940.html