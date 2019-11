Empfehlung - SV Wietmarschen steht vor der nächsten hohen Hürde

Wietmarschen Die nächste extrem hohe Hürde steht am Sonntag den Volleyballerinnen des SV Wietmarschen bevor. Um 16 Uhr empfängt das Team von Trainer Matthias Haarmann vor heimischem Publikum den RC Sorpesee. Die Gäste aus Sundern sind mit sechs Siegen aus sechs Partien noch ungeschlagen und führen die Tabelle der 3. Liga an. Haarmann geht mit seiner Mannschaft angesichts der Qualität des Gegners realistisch in die Partie. „Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wir werden für einen Sieg wohl nicht in Frage kommen“, sagt der SVW-Coach angesichts des ungleichen Duells. Denn während die Sauerländerinnen an der Tabellenspitze thronen, konnten die Wietmarscherinnen in sechs Partien noch kein einziges Erfolgserlebnis feiern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-steht-vor-der-naechsten-hohen-huerde-327058.html