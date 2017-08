Empfehlung - SV Wietmarschen startet mit neuen Gesichtern in neue Liga

Wietmarschen. Mit neuen Gesichtern in die neue Liga – so lautet in dieser Saison das Motto bei den Volleyballerinnen des SV Wietmarschen. Nach der Vizemeisterschaft in der Regionalliga und der Rückkehr in die West-Staffel der 3. Liga gibt es auch im Kader der Niedergrafschafterinnen einige Veränderungen. Mit Marielle Herwich, Daniela Thys, Ines Rosowski-Schröer und Franziska Helming sind vier neue Spielerinnen zum Team von Matthias Haarmann gestoßen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-startet-mit-neuen-gesichtern-in-neue-liga-205060.html