Empfehlung - SV Wietmarschen spielt gut und Keen setzt einen Nadelstich

Wietmarschen Das war eine rundum gelungene Sache für den SV Wietmarschen: eine stattliche Kulisse, tolles Wetter, eine gute Leistung der heimischen Kreisliga-Fußballer im Testspiel gegen den Drittligisten SV Meppen und ein Ehrentreffer durch Patrick Keen kurz vor der Pause. Bei der 1:9 (1:5)-Niederlage am Sonnabendnachmittag hielten die Wietmarscher gegen den SVM sogar bis zur 24. Minute ein torloses Unentschieden, ehe Zugang Julius Düker vom SC Paderborn, der zuletzt an Eintracht Braunschweig verliehen war, die Emsländer mit 1:0 in Führung brachte – und die Tormaschinerie der Gäste in Gang setzte. Max Kremer (30., 34., 42.) und Jovan Vidovic (32.) legten zur 5:0-Führung der Meppener nach, was aber nicht der Pausenstand war. Denn: Patrick Keen setzte für die Gastgeber einen der erhofften Nadelstiche. Der SVW-Angreifer war nach Vorlage von Rene Mielcarek zur Stelle und verkürzte auf den 1:5-Halbzeitstand – natürlich ganz zur Freude des grün-weißen Anhangs.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-spielt-gut-und-keen-setzt-einen-nadelstich-303674.html