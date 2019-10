Empfehlung - SV Wietmarschen setzt auf Lockerheit und eigene Talente

Wietmarschen Eine schwere Aufgabe steht den Volleyballerinnen des SV Wietmarschen am Sonntag in der 3. Liga bevor. Trainer Matthias Haarmann ist mit seiner Mannschaft in Bremen beim TV Eiche Horn (16 Uhr) zu Gast, der sich zuletzt mit vier Punkten aus den Partien gegen Emlichheim II (2:3) und FCJ Köln II (3:0) auf Tabellenplatz zwei vorgeschoben hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-setzt-auf-lockerheit-und-eigene-talente-325831.html