Empfehlung - SV Wietmarschen setzt auf die Unterstützung seiner Fans

Wietmarschen Wenn die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen am Sonnabend (20 Uhr) zum Drittliga-Duell beim SV Blau-Weiß Aasee antreten, werden sie auf der Tribüne auch von einer eigenen SVW-Fankolonie unterstützt. Denn das Team macht sich am Nachmittag in einem Fanbus auf den Weg nach Münster. „Ich hoffe, dass wir auf dem Rückweg auch etwas zu feiern haben“, sagt Trainer Matthias Haarmann, der eine ähnliche Aktion in der vergangenen Saison noch in bester Erinnerung hat. Da setzten die Wietmarscherinnen einen Fanbus nach Oldenburg ein, der sich nach dem Sieg beim OTB auf der Rückfahrt in einen Partybus verwandelte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-setzt-auf-die-unterstuetzung-seiner-fans-342386.html