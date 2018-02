Empfehlung - SV Wietmarschen reist mit großen Personalsorgen nach Bremen

his Wietmarschen. Mit großen Personalproblemen müssen sich am Sonntag die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen auf den Weg zum schweren Auswärtsspiel (16 Uhr) beim TV Eiche Horn Bremen machen. Mit Theresa Niehoff fällt die etatmäßige Zuspielerin der Wietmarscherinnen aus. Außerdem muss Trainer Matthias Haarmann auf Katrin Bruns und Maren Timmers verzichten. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Julia Osseforth. Sollte Osseforth zur Verfügung stehen, würde sie von der Libera-Position in die Regierolle wechseln. Dünn besetzt wird der Kader aber auf jeden Fall sein. „Wir müssen uns etwas überlegen und werden stark improvisieren“, sagt Haarmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-reist-mit-grossen-personalsorgen-nach-bremen-226740.html