Empfehlung - SV Wietmarschen muss dringend punkten

Wietmarschen. Ihre Serie an Heimspielen setzen am Sonntag die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen fort. Um 16 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann den TV Cloppenburg vor heimischem Publikum. Dabei geht es für die Wietmarscherinnen erneut um wichtige Punkte in der 3. Liga. Denn mit der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den ASV Senden haben die Hoffnungen auf den Klassenerhalt einen weiteren Dämpfer erhalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-muss-dringend-punkten-221521.html