SV Wietmarschen mit eigener Erfahrung gegen Münsters Routine

Wietmarschen In der 3. Liga hoffen die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen, am Sonntag (16 Uhr) vor heimischem Publikum das erste Erfolgserlebnis feiern zu können. Trainer Matthias Haarmann schätzt die Kräfteverhältnisse vor dem Gastspiel der zweiten Mannschaft des USC Münster aber realistisch ein. „Für uns wäre der Gewinn eines Satzes schon ein Erfolg“, sagt der Wietmarscher Verantwortliche, der mit seiner Mannschaft in den ersten acht Partien nach dem Aufstieg das Feld jeweils mit einer 0:3-Niederlage verlassen musste. Vor allem gegen das Toptrio aus Bremen, Sorpesee und Hildesheim musste das SVW-Team in den vergangenen drei Wochen die deutliche Überlegenheit der Gegner anerkennen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-mit-eigener-erfahrung-gegen-muensters-routine-329594.html