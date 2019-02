Empfehlung - SV Wietmarschen macht einen Riesenschritt Richtung Titel

Wietmarschen Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen haben einen großen Schritt in Richtung Meistertitel gemacht. Am Sonntag gewannen die Niedergrafschafterinnen das Derby gegen den FC 47 Leschede glatt mit 3:0 (25:18, 25:12, 25:15) und bereiteten ihrem Trainer Matthias Haarmann damit an seinem 60. Geburtstag das erhoffte Geschenk. Am späten Nachmittag wurde die Freude des Jubilars sogar noch größer. „Aus Hannover habe ich dann ja auch noch ein Geschenk bekommen“, sagte Haarmann angesichts der Tatsache, dass die VSG Hannover im Parallelspiel dem schärfsten Verfolger der Wietmarscherinnen, dem SC Spelle-Venhaus, mit einem 3:1-Sieg alle drei Punkte abgeknöpft hatte. So hat der SVW bereits am kommenden Wochenende im Derby in Spelle die Chance, die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Denn vier Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters auf den Tabellenzweiten sieben Punkte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-macht-einen-riesenschritt-richtung-titel-281147.html