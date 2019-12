Empfehlung - SV Wietmarschen kämpft mit Ausfällen

Wietmarschen Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen beenden das Jahr in der 3. Liga mit zwei Heimspielen. Am Sonntag (16 Uhr) empfängt das Team von Trainer Matthias Haarmann den FC Junkersdorf Köln II zum letzten Hinrundenduell, eine Woche später geht es vor heimischem Publikum gegen die Sportfreunde Aligse bereits in das erste Rückrundenduell.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-kaempft-mit-ausfaellen-333438.html