Empfehlung - SV Wietmarschen ist vorzeitig Meister in der Regionalliga

Spelle Großer Jubel beim SV Wietmarschen: Drei Spieltage vor Saisonende in der Volleyball-Regionalliga machte die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann die Meisterschaft perfekt und kann für die kommende Spielzeit in der 3. Liga planen. Nach dem 3:1-Sieg am Sonntag beim Tabellenzweiten SC Spelle-Venhaus haben die Wietmarscherinnen zehn Punkte Vorsprung und können auch vom ärgsten Verfolger nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. In der engen und umkämpften Partie allerdings mussten die Gäste über 101 Minuten schon ihr ganzes Können abrufen. Der erste Satz ging mit 25:20 an die Emsländerinnen, die in der Folgezeit weiter zähen Widerstand leisteten. Doch mit 25:22, 26:24 und 25:23 behielten die Wietmarscherinnen jeweils hauchdünn die Oberhand und konnten am Ende die Rückkehr in die 3. Liga bejubeln, die sie im vergangenen Jahr als Vorletzter verlassen mussten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-ist-vorzeitig-meister-in-der-regionalliga-282197.html