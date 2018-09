Empfehlung - SV Wietmarschen gewinnt das Kopf-an-Kopf-Duell im Pokal

Lohne Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen haben das Vorrundenturnier im Nordwestpokal gewonnen. In Lohne setzte sich die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann in einem Kopf-an-Kopf-Duell mit den Gastgeberinnen von Union Lohne aufgrund der besseren Ballpunkt-Bilanz durch. Beide Mannschaften hatten in dem Fünfer-Turnier, das nach dem Motto „Jeder gegen jeden“ ausgetragen wurde, am Ende drei Siege und eine Niederlage auf ihrem Konto. Mit 190:143 Ballpunkten hatten die Wietmarscherinnen am Ende aber knapp die Nase vor den Lohnerinnen (193:166). Beide Starter aus dem Kreisgebiet wussten mit guten Leistungen zu überzeugen und zeigten, dass sie sich in der Vorbereitung auf den Saisonstart auf einem guten Weg befinden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-gewinnt-das-kopf-an-kopf-duell-im-pokal-249236.html