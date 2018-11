Empfehlung - SV Wietmarschen gewinnt 3:0 beim FC 47 Leschede

Leschede Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen sind in der Regionalliga Nordwest weiter auf dem Vormarsch. Am Sonnabend besiegte die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann den FC 47 Leschede im Nachbarschaftsduell glatt mit 3:0 (25:14, 25:20, 25:23) und kletterte auf den zweiten Tabellenplatz. „Das war eine starke Leistung. Vor allem in den ersten beiden Sätzen haben wir Leschede enorm unter Druck gesetzt“, sagte Haarmann, dessen Team die Ausfälle von Julia Osseforth und Dana Oudehinkel gut verkraftete, nach dem vierten Sieg in Folge.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-gewinnt-30-beim-fc-47-leschede-264610.html