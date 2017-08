Empfehlung - SV Wietmarschen feiert 4:0-Sieg zum Saisonauftakt

Wietmarschen. „Unser Anspruch ist es, einen der vorderen Tabellenplätze zu belegen“, hatte sich Wietmarschens neuer Trainer Marco Plickert bereits vor dem Saisonauftakt angriffslustig gezeigt, was die Zielsetzung für die anstehende Spielzeit in der Fußball-Kreisliga angeht. Angriffslustig war dann auch das, was der Bezirksliga-Absteiger am Sonntagnachmittag vor 350 Zuschauern ablieferte: Zwei Mal Patrick Keen, Thomas Klassen und Patryk Tyrtania hießen die Torschützen, die dem Gastgeber im Ortsderby gegen die Zweitvertretung vom SV Union Lohne einen Auftakt nach Maß bescherten. Dass das Ergebnis am Ende nicht höher als 4:0 (1:0) ausfiel, war der überragenden Leistung von Lohnes Schlussmann Marius Rakers geschuldet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-feiert-40-sieg-zum-saisonauftakt-203547.html