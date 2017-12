Empfehlung - SV Wietmarschen erwartet Titelkandidaten der 3. Liga

his Wietmarschen. Zum Jahresabschluss in der 3. Liga empfangen die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen am Sonntag (16 Uhr) vor heimischem Publikum die Sportfreunde Aligse. Mit dem Team aus Hannover ist eine Mannschaft in Wietmarschen zu Gast, die zu den stärksten Teams der Liga zählt und sich den Aufstieg in die 2. Bundesliga als Ziel gesetzt hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-erwartet-titelkandidaten-der-3-liga-217534.html