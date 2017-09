Empfehlung - SV Wietmarschen erwartet starken Absteiger aus 2. Liga

Wietmarschen . Ihr erstes Heimspiel in der 3. Liga feiern am Sonntag die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen. Um 16 Uhr ist der RC Sorpesee zu Gast. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die in der vergangenen Saison noch weit voneinander entfernt waren: Während die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann in der Regionalliga antrat, war das Team des Ruderclubs in der 2. Bundesliga am Start – und zog sich dort nach einem schwachen Saisonstart mit sieben Niederlagen in Folge noch beachtlich aus der Affäre. Mit 22 Punkten waren die Sauerländerinnen nur drei Zähler vom rettenden Ufer entfernt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-erwartet-starken-absteiger-aus-2-liga-208440.html