SV Wietmarschen erringt ungeschlagen den Gruppensieg

Auch Olympia Uelsen, Borussia Neuenhaus und Grenzland Laarwald sind am Sonntag ab 14 Uhr in der Endrunde des Hallenfußballturniers um den Peters-Cup dabei. Der Uelser Karsten Smoes war am Freitag mit fünf Toren treffsicherster Angreifer.