Empfehlung - SV Wietmarschen empfängt Blau-Weiß Aasee zum Kellerduell

Wietmarschen Das nächste wichtige Heimspiel steht am Sonntag (16 Uhr) den Volleyballerinnen des SV Wietmarschen in der 3. Liga bevor. Um 16 Uhr ist der SV Blau-Weiß Aasee in der Wietmarscher Sporthalle zu Gast. Beide Mannschaften eint aktuell noch das gleiche Schicksal: In den ersten vier Partien der neuen Saison standen die beiden Kontrahenten am Ende jeweils mit leeren Händen da, sodass die Begegnung ein Kellerduell ist. „Aasee steht genauso da wie wir. Deshalb müssen wir im Heimspiel unbedingt die ersten Punkte holen“, sagt Trainer Matthias Haarmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-wietmarschen-empfaengt-blau-weiss-aasee-zum-kellerduell-323328.html