Empfehlung - SV Vorwärts will mit Auswärts-Gesicht punkten

Nordhorn Für die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn läuft es auf des Gegners Platz bislang deutlich besser als am heimischen Immenweg. Kein Wunder also, dass die Mannschaft von Trainer Henning Schmidt im Spiel am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellendritten Blau-Weiß Lohne unbedingt ihr Auswärts-Gesicht zeigen und auch punkten will. „Die Auftritte in Schüttorf und Biene machen Mut“, rückt der Vorwärts-Coach die erfolgreichen Gastspiele bei den Nachbarn in den Fokus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-vorwaerts-will-mit-auswaerts-gesicht-punkten-266677.html