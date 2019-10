Empfehlung - SV Vorwärts siegt klar gegen Mitaufsteiger Blau-Weiß Lohne

Nordhorn Die Bezirksoberliga-Tischtennisspieler des SV Vorwärts Nordhorn haben den Mitaufsteiger Blau-Weiß Lohne im Heimspiel mit 9:3 bezwungen. Nach den Eingangsdoppeln konnten die Gastgeber durch drei Siege mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Einzelrunden starten. Da sich im Doppel die Nummer zwei aus Lohne verletzte und nicht mehr weiter spielen konnte, gingen die beiden Einzel kampflos an Vorwärts. Die erste Einzelrunde wurde durch Siege von Andre Schramm, Gerd Heinrich, Wolfgang Kommessin und Thomas Kunert, bei zwei Niederlagen von Dirk Heydinger und Jens Hüsemann, erfolgreich bestritten – Vorwärts ging vorentscheidend mit 7:2 in Führung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-vorwaerts-siegt-klar-gegen-mitaufsteiger-blau-weiss-lohne-326253.html