SV Vorwärts setzt verstärkt auch auf Video-Analysen

Das Auftaktspiel des Nordhorner Fußball-Landesligisten gegen Essen wurde aufwändig aufgenommen, anschließend wertete Trainer Schmidt die Bilder aus. In der Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag in Brake setzte er das Videomaterial ein.